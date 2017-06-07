جاويش اوغلو يزور ليتوانيا

فيلنيوس، 7 يونيو، أذرتاج

يقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بزيارة رسمية ليتوانيا تلبية لدعوة نظيره الليتواني ليناس لينكياويجوش في الثامن من يونيو الحالي.

وذكرت مراسلة أذرتاج في فيلنيوس ان الوزير التركي سيلتقي بنظيره الليتواني والرئيسة الليتوانية داليا غريباؤسكايته ورئيس الوزراء ساؤليوس سكويرنياليس لبحث العلاقات بين البلدين وإمكانات تطوير التعاون الاقتصادي ومناقشة المسائل الملحة في جدول اعمال الاتحاد الأوروبي وتركيا والامن الإقليمي والتعاون في اطار الناتو والعلاقات مع روسيا والأوضاع في أوكرانيا.

يذكر ان جاويش اوغلو سبق له ان زار ليتوانيا للمرة الأخيرة عام 2015م مقابل زيارة أخيرة قام بها نظيره الليتواني تركيا عام 2016م لتأتي زيارته اول زيارة قام بها وزير الخارجية للبلد العضو لدى الناتو إثر المحاولة الفاشلة للانقلاب في تركيا في يوليو 2016م.