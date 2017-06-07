نائب رئيس الوزراء يحضر المسكن الطلابي المنكوب بحريق ليجتمع باللاجئين المقيمين فيه

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

حضر نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين قسرا علي حسنوف في السابع من يونيو اليوم المسكن الطلابي المنكوب بحريق ناشب به اليوم ليجتمع باللاجئين والمشردين المقيمين فيه.

وابلغ مراسل أذرتاج ان حسنوف ابلغ في اجتماع مفتوح بهم ان اللجنة توفر أصحاب المنازل المنكوبة بالحريق مساكن ومنازل مؤقتة.

وتحقق جهات معنية أسباب نشوب الحريق حاليا.