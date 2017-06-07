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    بوروسيا يتعاقد مع مدرب أياكس بوس

    ٠٧.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٧]

    باكو، 7 يونيو، أذرتاج

    اعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تعاقده مع مدرب جديد فيما جاء في بيان عن النادي الألماني ان دورتموند وقع على عقد لمدة سنتين مع بتر بوس.

    يذكر ان بوس كان مدرب أياكس أمستردام بالموسم الأخير وقاد النادي الهولندي إلى نهائي دوري أوروبا. وينص العقد الموقع عليه على دفع بوروسيا 3 ملايين أورو تعويضا للنادي الهولندي مع دفع 4 ملايين أورو راتبا للمدرب بوس.

    AZERTAG.AZ :بوروسيا يتعاقد مع مدرب أياكس بوس
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    بوروسيا يتعاقد مع مدرب أياكس بوس