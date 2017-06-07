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    اقتصاد


    أذربيجان تعين ممثلا تجاريا لدى الإمارات

    ٠٧.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٥‎٠]

    باكو، 7 يونيو، أذرتاج

    قالت وزارة الاقتصاد في بيان ان أذربيجان عينت ايلنون علييف ممثلا تجاريا لدى الإمارات العربية المتحدة لتكون بلدا ثالثا يعمل فيه ممثل تجاري عن أذربيجان بعد الاتحاد الروسي والصين.

    يذكر ان تعيين ممثلين تجاريين لدى سفارات وقنصليات أذربيجان في الخارج يأتي تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس إلهام علييف من اجل تطوير التعاون التجاري الاقتصادي وتوسيع إمكانات التصدير غير النفطي وترويج العلامة التجارية "صنع في أذربيجان" (Made in Azerbaijan) وتشجيع البيئة الملائمة للتجارة والاستثمار وخاصة بهذه الحالة لاستقطاب استثمارات إماراتية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تعين ممثلا تجاريا لدى الإمارات
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