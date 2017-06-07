أذربيجان تدين الاعمال الإرهابية الدموية في ايران

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

دانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة الهجمات الإرهابية المرتكبة في ايران في بيان جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية حكمت حاجييف.

وقال حاجييف ان أذربيجان تستنكر بشدة الهجمات الإرهابية الدموية المرتكبة في ايران ونقدم خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وايران شعبا وحكومة متمنين الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأضاف ان أذربيجان بكونها بلدا يعاني من الإرهاب تستنكر بشدة جميع الاشكال والمظاهر من الإرهاب وتدعو جهود المجتمع الدولي دعما حاسما في مكافحة الإرهاب الدولي.