القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 110 مرة

باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 110 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار ووحدات المدفعية.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرى بردافان وشاوارشاوان وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نويمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية وقرى موسيسقخ وجيناري وايقدزور بمحافظة برد الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وفرحلي وقوشجو أيريم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرى أغدام وكوخا نبي ومنجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية وقريتي قويالي وزمنلي والمرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي جيلبورت وياريمجا في محافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وباش قروند وجواهرلي وساريجالي ويوفسجالي ومرزيلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقورقان وقورقان وقاراخانبكلي وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.