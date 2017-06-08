الوزير: زيادة عدد السياح الى أذربيجان 30 %

باكو، 8 يونيو (أذرتاج).

قال وزير الثقافة والسياحة الأذربيجاني أبولفس قارايف ان عدد السياح الوافدين الى أذربيجان في العام الماضي بلغ 174 ألف سائح. لكن عددهم يشكل 211 ألف سائح في مايو هذا العام، ما يظهر حدوث زيادة في هذا المجال.

اكد الوزير ان عدد السياح الوافدين الى البلد كان 956 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة للعام الراهن ما يظهر زيادة بنسبة حوالي 30 في المائة بالمقارنة مع 768 ألف سائح في الفترة ذاتها للعام الماضي.