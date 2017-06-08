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    الاتحاد الأوروبي يستثمر أكثر من 2.5 مليار يورو في القطاع غير النفطي الاذربيجاني

    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:١٥‎]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج).

    قال مدير المفوضية الأوروبية في شئون منطقة الشراكة الشرقية لاورينس ميريديت في كلمة القاها في ملتقى الاعمال بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنعقد في باكو اليوم ان الاتحاد الأوروبي استثمرت أكثر من 2.5 مليار يورو في القطاع غير النفطي لأذربيجان.

    وأضاف ان حجم الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي في أذربيجان يبلغ 7 مليارات يورو.

    AZERTAG.AZ :الاتحاد الأوروبي يستثمر أكثر من 2.5 مليار يورو في القطاع غير النفطي الاذربيجاني
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