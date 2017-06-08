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    تأجيل زيارة وزير الخارجية التركي إلى ليتوانيا

    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٢٥‎]

    فيلنيوس، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تأجيل زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاوش اغلو إلى ليتوانيا بسبب تدهور الوضع في المنطقة.

    اعتذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش اغلو عن تأجيل هذه الزيارة في اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس معربا عن رغبته في تنظيم تلك الزيارة من جديد في المستقبل القريب.

    وكان قد قام مولود جاوش اغلو بزيارة ليتوانيا قبل عامين. أما نظيره الليتواني ليناس لينكيفيسيوس فكان قد قام بزيارة تركيا في أغسطس لعام 2016 بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة فيها.

    AZERTAG.AZ :تأجيل زيارة وزير الخارجية التركي إلى ليتوانيا
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