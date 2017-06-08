240.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري الزراعية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في العام الماضي
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٥٠]
باكو، 8 يونيو (أذرتاج).
قال نائب وزير الزراعة الاذربيجاني سيف الدين طالبوف ان قيمة حجم التبادل التجاري في المجال الزراعي بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في العام الماضي كانت 240.7 مليون دولار.
تم استوردت أذربيجان من تلك البلدان المنتجات الزراعية بقيمة 166 مليون دولار في العام الماضي. وقامت أذربيجان بتصدير المنتجات الزراعية بقيمة 74.7 مليون دولار. من بين المستوردات دواب ومشروبات وطعام للأطفال ومعلبات خضروات. ويشكل أساس التصدير من البلد البندق (96 في المائة) و1.7 في المائة عصير الرمان.
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