سوكار تواصل تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قالت سوكار إنها تواصل حاليا ضخ الغاز الطبيعي في مستودعي تخزين الغاز تحت الأرض.

وأوضحت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أن حجم الغاز الفاعل في المستودعين تحت الثرى حاليا يبلغ مليارا و334 مليون و994 الف متر مكعب.

وأضافت انها تواصل بالتوازي ضخ الغاز الطبيعي في مستودعي "قراداغ" و"قالماز" منذ شهر أبريل هذا العام لموسم الخريف والشتاء 2017/2018م حيث بلغ حجم الغاز إلى أول يونيو 547 مليون متر مكعب منه 255.5 مليون متر مكعب في مستودع "قراداغ" و5ر291 مليون م3 من نصيب مستودع "قالماز".

وفي الوقت الحاضر يبلغ حجم الغاز الطبيعي الفاعل في المستودعين تحت الأرض مليارا و334 مليون و994 الف متر مكعب.