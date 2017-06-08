باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج) ارتفع عدد الضحايا جراء هجومين إرهابيين في طهران بالأمس إلى 17 شخصا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تسنيم للأنباء أن حصيلة الهجومين الإرهابيين في طهران بلغت 16 قتيلا و52 جريحا. يذكر أن الاعتداءين الإرهابيين وقعا أمس بشكل متزامن في مقر البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران. قام أحد المسلحين بتفجير نفسه في مرقد الخميني. وتمكن الأمن من محاصرة انتحاري يرتدي سترة ناسفة.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد ضحايا هجومين إرهابيين في طهران إلى 17 شخصا

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