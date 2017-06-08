نادي "كبز" لكرة القدم ينافس في أرضروم

باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ستقام مباراة استعراضية لفريق "كبز" لكرة القدم حتى 14 يوليو في باكو. سيغادر الفريق الأذربيجاني إلى تركيا للمشاركة في المرحلة التالية لمعسكره التدريبي.

ستقام 3 مباريات استعراضية لفريق "كبز" في مدينة أرضروم في الفترة ما بين 15 – 25 يوليو.