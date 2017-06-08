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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 9 يونيو

    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٣]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل العملات الأجنبية للغد 9 يونيو.

    وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7022 مانات لدولار أمريكي واحد.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 9 يونيو
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