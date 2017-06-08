البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 9 يونيو
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٣]
باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل العملات الأجنبية للغد 9 يونيو.
وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7022 مانات لدولار أمريكي واحد.
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