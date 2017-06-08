الوزير: الموسم السياحي الصيفي يفتتح في أذربيجان بعد أسبوع

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال ابولفس قرايف وزير الثقافة والسياحة الأذربيجاني لصحفيين ان تطوير السياحة في البلد يحظى في السنوات الأخيرة باهتمام خاص يخصص له مع تنفيذ الأعمال الجادة الكفيلة بإعادة بناء البنية التحتية السياحية على نطاق البلد بالإضافة إلى تحقيق البلد مشاريع مهمة من اجل المزيد من جلب السائحين الأجانب وقد تتيح البنية التحتية السياحية العامة في أذربيجان بكل ما هو ضروري من اجل استضافة السائحين من الداخل كانوا او من الخارج على مدار السنة ويفتتح الموسم السياحي الصيفي في أذربيجان هذا العام في 15 يونيو.

وأضاف الوزير قرايف ان الموسم السياحي الصيفي يستمر إلى 15 سبتمبر ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في أعداد سائحين أجانب إلى البلد خلال هذه الفترة مشيرا إلى ان الزيادة الكبيرة متطلع اليها خاصة في اعداد السائحين القادمين من روسيا والاقطار العربية وسيتمتعون بجولات سياحية طريفة ليس في نطاق باكو العاصمة فقط بل وفي جميع المناطق الجهوية والنائية أيضا.