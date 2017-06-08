 بعثة خاصة للجمعية البرلمانية الأوروبية تزور تركيا

باكو، 8 يونيو (أذرتاج).

تزور بعثة خاصة للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي تركيا.

أجرى أعضاء الوفد أمس لقاءات مع رئيس مجلس الامة الكبرى التركي إسماعيل كهرمان ونائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش ووزير الخارجية مولود جاوش اوغلو ووزير العدل بكير بوزداغ.

نوقشت في اللقاءات آخر تطورات الأوضاع في تركيا ونتائج لقاءات ممثلي المنظمة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بينالي يلديريم في أغسطس العام الماضي، الاعمال المقامة في مجال حماية حقوق الانسان وحرياته، وتوسيع إمكانيات التعاون بين الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي وتركيا.