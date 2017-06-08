الوزير: حجم الاستثمار في المناطق الصناعية يتجاوز عن 800 مليون دولار

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف وزير الاقتصاد الأذربيجاني ان حجم الاستثمار في الحدائق الصناعية يزيد عن 800 مليون دولار حتى الان.

ونقل مراسل أذرتاج عن الوزير مصطفايف قوله في الملتقى التجاري بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي اليوم ان 154 وثيقة تشجيع الاستثمار قدمت حتى الان إلى أصحاب المشاريع والأعمال ما يمكن من تمويل 5ر1 مليار مانات في الاقتصاد استثمارا.

وأضاف الوزير الأذربيجاني ان بلاد الاتحاد الأوروبي يمكن لها كذلك ان تستثمر في المناطق الصناعية الأذربيجانية وتمت تهيئة جميع الظروف المناسبة لدى الحدائق الصناعية لذلك مفيدا ان "هناك إمكانات واسعة للتعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبية خاصة في مجالات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم والصحة."