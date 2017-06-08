عام 1787 - تاريخ ضرب أقدم قطعة نقدية في إمارة قراباغ الأذربيجانية

باكو، 8 يونيو (أذرتاج).

قال الدكتور في التاريخ اسد الله جعفروف ان المسكوكات المكتشفة في أراضي أذربيجان تثبت مرة أخرى ان إمارة قراباغ كانت أذربيجانية.

واضيف ان لا توجد أي معلومات تاريخية عن ضرب نقود في الفترة الأولى لإمارة قراباغ. يبدو ان المسكوكات المضروبة في الدولة الصفوية والافشارية الزندية وغيرها من الإمارات الأذربيجانية المجاورة كانت تستعمل حينذاك. وضربت اول القطع النقدية لإمارة قراباغ في قلعة شوشا "المسماة بـ"بناه آباد". تعرف هذه المسكوكات الفضية في العالم تحت اسم "بناهابادي". كانت تشبه في شكلها الخارجي بمسكوكات السلطان العثماني. كانت تضرب على الوجه الأعلى للنقود طغراء خان الإمارة. كانت في التداول في امارة قراباغ نوعان من النقود الفضية "بناهابادي" ونوع واحد من "صاحبكيران" ونوعان من النقود النحاسية "فلس" ونوع واحد من "بستي".

ويعود تاريخ أقدم نقود معدنية ضربت في شوشا لإمارة قراباغ (كاراباخ) الى عام 1787. اما المسكوكات الأخيرة المضروبة في فترة احتلال امارة قراباغ من قبل روسيا فيعود تاريخها الى عام 1822.