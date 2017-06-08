رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تؤكد تنفيذ الإصلاح المهم الرامي إلى تنمية القطاع غير النفطي في أذربيجان

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قالت مالينا مارد رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في باكو ان اتفاقية جديدة نتوقع التوقيع عليها بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ستجمع أنواعا واسعة من مجالات الفعالية.

وأفادت مارد في الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ان الطرفين يتعاونان في الوقت الحاضر على أساس اتفاقية التعاون والشراكة مشيرة إلى ان هذه الاتفاقية قد شهدت حصول أحداث كثيرة اثر التوقيع عليها وبالتالي فيجب على الطرفين ان يجتمعا من اجل العمل على إنشاء اطار قانوني جديد يمكن من الاستفادة الكاملة من إمكانات حديثة للحد الأقصى بالإضافة إلى شمولها على التعاون الاقتصادي.

وتابعت مارد ان الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أساسي لأذربيجان حيث ان نصف الاستثمارات الخارجية في أذربيجان من نصيب بلاد الاتحاد الأوروبي الذي يريد ان يصبح شريكا مع أذربيجان في مجال القطاع غير النفطي لان الاتحاد الأوروبي يرى القيام في أذربيجان بتنفيذ الإصلاح المهم في تنمية القطاع غير النفطي.