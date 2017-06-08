وزير الاقتصاد: أعمال ممر الجنوب للغاز جارية وفقا للجدول

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف وزير الاقتصاد الاذربيجاني ان الاعمال في مشروع ممر الجنوب للغاز جارية وفقا لجدول الاعمال.

وأوضح الوزير مصطفايف في الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ان 93 % من مشروع شاه دنيز جزء ممر الجنوب للغاز و85% من مشروع أعمال توسيع خط أنابيب جنوب القوقاز و72% من مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب و42 % من أعمال مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي استكملت حتى الآن.

واكد الوزير ان الاعمال المنفذة ستسلم في حينها: "يجري التعاون الوثيق مع بلدان الاتحاد الأوروبي في اجراء مشروع خط الانابيب لان أذربيجان شريك موثوق به في ضمان امن الطاقة لبلاد الاتحاد الأوروبي."