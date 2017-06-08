الاتحاد الأوروبي يباشر برنامجا جديدا لدعم تنمية الزراعة في أذربيجان

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال لورينس ميريديث مدير دائرة الجوار الشرقي بالمديرية العامة للجوار والمفاوضات بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي لدى المفوضية الأوروبية ان الاتحاد الأوروبي يباشر تنفيذ برنامج جديد لدعم تنمية الزراعة في أذربيجان عام 2017م الحالي.

وأوضح ميريديث في كلمة القاها في الملتقى التجاري بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم 8 يونيو في باكو ان الاتحاد الأوروبي مرتاح من التعاون مع أذربيجان التي تعد من بلدان تميل إلى التنمية الدائمة مشيرا إلى ان الاتحاد الأوروبي ينوي تحقيق برامج ليس في باكو فقط بل في أقاليم أذربيجان أيضا بما فيه برامج تخص بتنمية الزراعة.

كما أبان ميريديث ان الاتحاد الأوروبي يعمل مع أذربيجان هي الأخرى بجانب بلدان الجوار الشرقي على تحسين المناخ التجاري.