لجنة اللاجئين تقرر إصلاح المنازل المنكوبة بالحريق

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قالت اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين قسرا في بيان ان نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة علي حسنوف أطلع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف على تفاصيل الحادث عقب حضوره مكان الحادث وان الاعمال المتخذ كلها تحت رقابة شخصية لرئيس الدولة.

وجاء فيه ان نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة حسنوف عقد اجتماعا تشاوريا في 8 يونيو اليوم بمقر السلطة التنفيذية لحي ياسامال للعاصمة باكو بحضور محافظ ياسامال إبراهيم مهدييف ومسؤولي اللجنة وممثلي وزارة الطوارئ واللاجئون الذين تضرروا بالحريق.

وتقرر عقب مذاكرات دارت مع اللاجئين والمشردين قسرا المقيمين في المبنى المنكوب بالحريق ان المنازل المنكوبة ستخضع للإصلاح الشامل خلال مدة قصيرة مع امداد أصحاب المنازل المتضررة بمساعدات مالية لتمكينهم من الإقامة مؤقتا لدى منازل وشقق مستأجرة.

كما ينص القرار الصادر على تأسيس لجنة خاصة لتقصي الاضرار تضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة واللاجئين انفسهم.

ووجه نائب رئيس الوزراء حسنوف رؤساء وقادة الإدارات والهياكل والجهات المعنية بمباشرة الإصلاح الشامل على المنازل والشقق المنكوبة خلال فترة قصيرة جدا.

يذكر ان حريقا نشب في 7 يونيو بعد ظهر الامس لدى بضعة منازل للمسكن الطلابي رقم 3 التابع لجامعة التقنية الأذربيجانية الواقع على عنوان شارع شريفزاده رقم 1 بحي ياسامال للعاصمة باكو الذي تقيم به مجموعة من اللاجئين والمشردين قسرا جرف الشقق والمنازل الخاصة بـ 16 اسرة لاجئة.