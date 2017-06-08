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    اللجنة الملكية تدعو أصحاب المشاريع والأعمال المحليين والأجانب للمشاركة في خصخصة ممتلكات الدولة

    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٣]

    باكو، 8 يونيو، أذرتاج

    قال رافق جليلوف نائب رئيس اللجنة الملكية الحكومية ان عدد المزادات المقامة منذ أغسطس العام المنصرم في خصخصة ممتلكات الدولة 35 عطاء.

    وأضاف جليلوف في كلمة ألقاها في الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم 8 يونيو في باكو ان أكثر من 1100 ملكا قدمت في تلك العطاءات.

    وزاد ان المنشآت الكبرى في مجالات الصحة والسياحة والمطاعم وغيرها تعرض في المزادات وعطاءات الاستثمار: "أدعو رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والأعمال من داخل البلد وخارجه للاستثمار في هذه المنشآت وجاهزين لمباحثات حول خصومات وتنازلات مع الذين ينوون الاستثمار فيها وادعوهم للاستثمار فيها ولإنتاج منتجات."

    AZERTAG.AZ : اللجنة الملكية تدعو أصحاب المشاريع والأعمال المحليين والأجانب للمشاركة في خصخصة ممتلكات الدولة
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