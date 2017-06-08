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    اقتصاد


    وزير الاقتصاد يعلن زيادة حجم الشحن العبوري من أذربيجان خلال يناير – ابريل

    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:١٠]

    باكو، 8 يونيو، أذرتاج

    اعلن شاهن مصطفايف وزير الاقتصاد الأذربيجاني عن زيادة حجم الشحنات العبوري من خلال أراضي أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير وأبريل هذا العام بنسبة 23 في المائة.

    وأوضح الوزير مصطفايف في كلمة ألقاها في الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم في باكو ان "النقل في قطاع النفط ارتفع 21 في المائة وفي القطاع غير النفطي 35 في المائة مع زيادة حجم الشحن المنقول برا 46 في المائة.

    AZERTAG.AZ : وزير الاقتصاد يعلن زيادة حجم الشحن العبوري من أذربيجان خلال يناير – ابريل
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