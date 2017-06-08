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    مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وحسن الجوار هان يزور أذربيجان لتعزيز التعاون الاقتصادي

    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٣٥‎]

    باكو، 8 يونيو، أذرتاج

    أكدت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أذربيجان مالينا مارد على اهتمام كل من أذربيجان والاتحاد الأوروبي بزيادة تعزيز التعاون الاقتصادي.

    وأشارت مارد في تصريح أدلت به لصحفيين على هامش الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنعقد في باكو اليوم 8 يونيو إلى "إننا عقدنا اليوم ملتقى تجاري ثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي بحضور أكثر من 400 ممثل عما يزيد عن 300 شركة، الأمر الذي يفيد ان الاتحاد الأوروبي وأذربيجان مهتمان جدا بالمزيد من تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي".

    ونوهت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لأذربيجان خاصة انه هو المستثمر الأساسي في القطاع غير النفطي في البلد قائلة انه "لا شك في أننا نريد العمل مع أذربيجان في اطار برامج التنويع والإصلاحات."

    وأبلغت في ختام تصريحها ان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وحسن الجوار يوهانيس هان يزور أذربيجان في 16 يونيو الحالي.

    AZERTAG.AZ :مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وحسن الجوار هان يزور أذربيجان لتعزيز التعاون الاقتصادي
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