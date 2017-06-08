إدارة الرقابة الداخلية والمراجعة: 20% من الاستثمار في اقتصاد أذربيجان لنصيب النقل واللوجستية

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال طاهر ممدوف مدير إدارة الرقابة الداخلية والمراجعة بوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الاذربيجاني ان 20 في المائة من الاستثمار العام في اقتصاد أذربيجان من نصيب مجالي النقل واللوجستية.

وأضاف ممدوف في كلمة ألقاها في حلقة نقاش باسم "النقل واللوجستية" جرت على هامش الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنظم اليوم في باكو ان أذربيجان تحقق مشاريع كبرى من اجل تنمية النقل واللوجستية وتستثمر أموالا كبيرة في المجالين تتضمن مشاريع خط السكك الحديدية باكو – تفليس – قارص وانشاء ميناء باكو التجاري البحري الدولي في قصبة الات وتأسيس المنطقة التجارية الحرة وغيرها.