وزير الاقتصاد: تطوير الرأسمال البشري أولوية السياسة الاجتماعية الاقتصادية

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف وزير الاقتصاد الأذربيجاني ان الهدف الأساسي للسياسة الاجتماعية الاقتصادية التي تنتهج بقيادة الرئيس الأذربيجاني هو تطوير الرأسمال البشري.

وأبان الوزير مصطفايف في كلمة ألقاها في الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم في باكو ان "الاستقرار السياسي في أذربيجان وكذلك الثروات الطبيعية الغنية والإمكانات الاقتصادية الوافرة والمناخ المناسب المهيأ للتجارة والاستثمار والبنية التحتية الحديثة والموقع الجغرافي الملائم والثقافة المتنوعة الغنية وكون البلد شريكا موثوقا به على الصعيد الدولي قد حول كل هذا أذربيجان إلى مكان جذاب يستقطب الاستثمار من جميع أنحاء العالم."