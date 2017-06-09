باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج) توجه وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف في زيارة إلى كازاخستان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزير سيشارك حفل افتتاح رسمي لمعرض إكسبو الدولي 2017 المقرر عقده في أستانا.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه إلى كازاخستان

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