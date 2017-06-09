استمرار انخفاض أسعار النفط

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

استمرت أسعار النفط بالانخفاض في الأسواق العالمية.

تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 45.61 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.03 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 47.85 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.01 دولارا.

كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 48.29 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.54 دولار.