139 مليون 586 ألف مانات حجم مدفوعات "سوكار" لميزانية الدولة خلال مايو

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

وردت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) مبلغ 139 مليون و586 ألف مانات لميزانية الدولة خلال شهر مايو / أيار للعام الجاري.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة سوكار أن هذا المؤشر أكثر قدر 21 مليون و780 ألف مانات أو بنسبة 118.5 في المائة قياسا إلى شهر مايو لعام 2016.

تم تحويل مبلغ 669 مليون و888 ألف مانات من قبل الشركة لصندوق الضمان الاجتماعي الحكومي خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري.

إن هذا المؤشر أكثر قدر 107 مليون و107 ألف مانات أو بنسبة 119 في المائة قياسا إلى شهر مايو للعام السابق.