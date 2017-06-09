تشغيل بئر جديدة في حقل "جونشلي"
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٢]
باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم تشغيل بئر جديدة رقم 31 في المنصة البحرية العميقة رقم 11 في حقل "جونشلي".
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إن البئر أعطت النفط برفع الغاز ووضعت تحت الخدمة بضمها إلى الرصيد بحصاد يومي يبلغ 16 طنا من النفط و110 ألف متر مكعب من الغاز يوميا من العمق الذي يتراوح بين 3940 - 3998 مترا.
تجري أعمال الإنتاج في البئر الجديدة من قبل إدارة إنتاج النفط والغاز "28 مايو" للاتحاد الإنتاجي "أذنفط" الأذربيجاني.
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