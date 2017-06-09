باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أقيمت مباراة ودية ثانية للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 سنة ضمن معسكره التدريبي في النمسا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما واجه الفريق التشيكي وانتهت المقابلة بفوز الفريق التشيكي (حساب 2:1). يذكر أن فريقنا انهزم أمام منافسه التشيكي بحساب 5:0 في المباراة الأولى.

AZERTAG.AZ : منتخبي أذربيجان يقابل فريق التشيك لكرة القدم تحت 21 عاما

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