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    منتخب أذربيجان يقابل فريقي سان مارينو والتشيك

    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٧]

    باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تحديد ملعب مباراتي المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم ضمن تصفيات بطولة العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني سيقابل منتخب سان مارينو في 4 سبتمبر وفريق التشيك في 5 أكتوبر بملعب باكو الأولمبي.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل فريقي سان مارينو والتشيك
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