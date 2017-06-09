منتخب أذربيجان يقابل فريقي سان مارينو والتشيك
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٧]
باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم تحديد ملعب مباراتي المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم ضمن تصفيات بطولة العالم.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني سيقابل منتخب سان مارينو في 4 سبتمبر وفريق التشيك في 5 أكتوبر بملعب باكو الأولمبي.
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