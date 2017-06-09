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    تدشين بئر ارتوازية جديدة في شمكير

    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٣٤]

    شمكير، 9 يونيو، أذرتاج

    يتم في محافظة شمكير تدشين آبار ارتوازية جديدة سنويا تنفيذا للتدابير والفعاليات المتتالية الكفيلة بتسديد حاجات حقول الزراعة إلى الريّ.

    وقالت السلطة التنفيذية في شمكير ان بئرا ارتوازية جديدة دشنت في قرية يئني حياة من اجل دعم ري ما لا يقل عن 30 هيكتار من حقول الزراعة.

    يذكر ان عدد الآبار الارتوازية الناشطة في شمكير يبلغ حاليا 774 بئر وتم افتتاح 15 بئرا ارتوازية في المحافظة خلال الفترة من 2016م إلى 2017م ومن المخطط حفر آبار ارتوازية جديدة لتلبية حاجة الأهالي إلى الماء في المستقبل أيضا.

    AZERTAG.AZ :تدشين بئر ارتوازية جديدة في شمكير
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    تدشين بئر ارتوازية جديدة في شمكير