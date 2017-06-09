زيادة تبادل الركاب في مطار حيدر علييف الدولي

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

بلغ عدد الراكبين الذين خدم لهم مطار حيدر علييف الدولي خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2017م الجاري مليونا و37 ألف راكب.

وقالت إدارة المطار في بيان ان هذا الرقم أكثر بنسبة 34 في المئة من مؤشر الفترة نفسها من العام المنصرم مشيرة إلى ان استضافة أذربيجان النسخة الرابعة من دورة العاب التضامن الإسلامي باكو 2017م قد أدى إلى زيادة كبيرة لتبادل الركاب في الشهر الماضي أيضا.

وجاء في البيان ان شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال أقلت 767 الف راكب بنفسها منهم 204 الف راكب عبر الرحلات الداخلية.

كما ان 85 في المئة من الركاب كان من نصيب الرحلات الدولية فيما تم تنفيذ 3ر48 في المئة من النقل الدولي من جانب أذال و7ر51 في المائة من طرف الشركات الخارجية.

ويخدم مطار حيدر علييف في الوقت الحاضر 28 شركة للطيران منها 5 شركات منخفضة الأسعار. ومن المتوقع ان تباشر شركة "بوتا" للطيران المدني الوطنية الأولى تنفيذ رحلات منخفضة الأسعار أيضا.

هذا وتم تدشين مجمع المطار الجديد المعروف كذلك بتسمية تيرمينال واحد بمطار حيدر علييف الدولي في أبريل 2014م ويقع على مساحة عامة تبلغ 65 الف متر مربع.