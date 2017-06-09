    • / اقتصاد

    اقتصاد


    اذراوتويول تقيد حركة المرور في بالاخاني

    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٠٩]

    باكو، 9 يونيو، أذرتاج 

    قالت شركة "اذر اوتو يول" لخدمة الطرق البرية في بيان انها تفرض قيودا مرحليا على حركة المرور ابتداء من اليوم 9 يونيو على جزء الطريق البري الواصل بين تقاطع زابرات وماشطاغا وبين قصبة بالاخاني من الطريق البري شبه السريع الواصل بين خيردالان وبيناقدي وبالاخاني وذلك من اجل إعادة تعبيد الطرق بالاسفلت والخرسان.

    وجاء في بيان الشركة ان فترة فرض التقييد على المرور في الجزء المذكور تستمر ليومين اثنين اذ توصي السائقين بحسن الظن والتفاهم مع اللجوء إلى استخدام الطرق البديلة.

    AZERTAG.AZ : اذراوتويول تقيد حركة المرور في بالاخاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٥‎.٢٠١٧ [١٦:٤٦]
    توجيه 4 مليارات و533.4 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال أشهر يناير – أبريل
    ٢٨.٠٢.٢٠١٧ [١٩:٤١]
    استكمال الخطة العامة لحي بيراللاهي للعاصمة باكو
    ١٠.٠٢.٢٠١٧ [١٩:٤٣]
    تمويل أعمال بناء طرق برية واصلة إلى قرية جوجوق مرجانلي المحررة في محافظة جبرائيل المحتلة 
    ٢٨.٠١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
    إنتاج 346.8 مليون مانات من المواد الإنشائية خلال العام السابق
    اذراوتويول تقيد حركة المرور في بالاخاني