اذراوتويول تقيد حركة المرور في بالاخاني

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

قالت شركة "اذر اوتو يول" لخدمة الطرق البرية في بيان انها تفرض قيودا مرحليا على حركة المرور ابتداء من اليوم 9 يونيو على جزء الطريق البري الواصل بين تقاطع زابرات وماشطاغا وبين قصبة بالاخاني من الطريق البري شبه السريع الواصل بين خيردالان وبيناقدي وبالاخاني وذلك من اجل إعادة تعبيد الطرق بالاسفلت والخرسان.

وجاء في بيان الشركة ان فترة فرض التقييد على المرور في الجزء المذكور تستمر ليومين اثنين اذ توصي السائقين بحسن الظن والتفاهم مع اللجوء إلى استخدام الطرق البديلة.