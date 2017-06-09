باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج) سيقوم وزير الخارجية الأستوني سفين ميكسر بزيارة رسمية إلى أذربيجان في 12 يونيو. ومن المقرر ان يلتقي الوزير الأستوني سفين ميكسر مع نظيره الأذربيجاني إلمار محمدياروف، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية. وسيعقد بعد اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الأستوني يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان

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