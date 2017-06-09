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    البنك المركزي يجلب 150 مليون مانات في مزاد الإيداع

    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قرر البنك المركزي الأخذ في إجراء عمليات الإيداع من خلال المزادات من اجل جلب الأموال نظرا لعمليات الاقتصاد الكلي الجارية وأهداف السياسة النقدية وكذلك موقف القطاع المصرفي للسيولة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أنه من المقرر أن يجلب 150 مليون مانات في مزاد الإيداع الذي سيعقد اليوم. مدة مزاد الإيداع هي 14 يوما. تشكل أسعار الفائدة حول المزاد الذي سيعقد في منصة التداول "بلومبرج" بنسبة 12.01-14.99 في المائة.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يجلب 150 مليون مانات في مزاد الإيداع
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