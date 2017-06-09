وفاة وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف

باكو، 9 يونيو (اذرتاج).

توفي اليوم وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف عن عمر يناهز 70 عاما.

ولد ناطق علييف في مدينة باكو في 23 نوفمبر عام 1947. درس خلال فترة عامي 1965-1970 في تخصص مهندس جيولوجي للجبال في جامعة النفط والكيمياء الأذربيجانية. حصل على درجة الدكتورة في علوم الجيولوجيا والمعادن عام 1975 وعلى درجة الاستاذية في علوم الاقتصاد عام 2008.

تولى عدة مناصب. تولى منصب رئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية عام 1993 حتى عام 2005. كان وزير الصناعة والطاقة لأذربيجان خلال أعوام 2005-2013 ووزير الطاقة ابتداء من عام 2013 حتى نهاية عمره.

سيتم دفن الفقيد في مقابر الشرف.

نعاه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ورئيس الوزراء ارتور رسيزاده ورئيس المجلس الوطني اوقطاي اسدوف ورئيس الديوان الرئاسي رامز مهدييف وغيرهم من كبار المسئولين الاذربيجانيين.