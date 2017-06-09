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    لجنة خاصة تفحص مجمع مجزرة قوبا التذكاري

    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٣٠]

    قوبا، 9 يونيو، أذرتاج

    تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة إلهام علييف من اجل فحص وتقصي الوضع الحالي لحالات تلف ورمّة العظام البشرية الباقية تحت الهواء الطلق جراء العمليات الطبيعية وتعرض الأرض للتآكل وتفعل حالات الانهيار والانزلاق الترابي والتصدي للعمليات الجارية أتت لجنة خاصة مؤسسة مدينة قوبا في التاسع من يونيو اليوم.

    وابلغ مراسل أذرتاج ان أعضاء اللجنة الخاصة التي يرأسها مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم الشؤون الاجتماعية السياسية بديوان الرئاسة علي حسنوف تفقدوا أحوال مجمع مجزرة قوبا التذكاري الطبيعي وتقصوا أوضاع العظام البشرية وفتشوا أوضاع الأراضي المهددة بالانزلاق والانهيار جراء العمليات الطبيعية.

    وتعقد اللجنة الخاصة اجتماعا عقب جولة تفقدية شاملة في مدينة قوبا.

    AZERTAG.AZ :لجنة خاصة تفحص مجمع مجزرة قوبا التذكاري
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