3 آلاف شخص يعمل في إنشاء تاب عبر اليونان

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم لحام 250 كم من الأنابيب في جزء مشروع "تاب" عبر اليونان، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي، حسبما أفادتها وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "TAP AG".

وسلمت 66 في المئة من 32 ألف أنبوب لجزء مشروع "تاب" عبر اليونان إلى مواقع البناء. بلغ مجموع وزن تلك الأنابيب 323 الف طن.

وتم تنظيف 300 كم على طول الخط حتى الآن وتوزيع الأنابيب على طول 272 كم ولحام 250 كم من الأنابيب ودفن 151 كم منها بعد اللحام. تم حفر خنادق على طول 196 كم وتم وضع أنابيب على طول الطريق بـ172 كم في إطار إنشاء خط الأنابيب.

يذكر انه يعمل 3000 عامل في إنشاء خط الأنابيب حاليا. بشكل عام، جلب 176 شركة يونانية إلى الأعمال في إطار المشروع.

وتم وضع حجر الأساس لمشروع تاب في 17 مايو عام 2016 في مدينة سالونيك اليونانية وتم تنفيذ حوالي 32 في المائة من الأعمال الخاصة بإنشاء خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي.

هذا ويقضي مشروع تاب باستخدام اكثر من 53 الف أنبوب منها 32 الفا في اليونان و12 الفا في البانيا و8750 في قسم البحر الادرياتيكي و660 في إيطاليا بزون عمومي لها يبلغ 526 الف طن منه 126 الف طن في البانيا و323 الف طن في اليونان و72 الف طن في القسم البحري و5 الاف طن في إيطاليا.

يشار إلى أن خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" الذي يمتد على مسافة 871 كيلومترا سيتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي. ويهدف مشروع "تاب" إلى نقل الغاز المستخرج من حقل "شاه دنيز 2" الأذربيجاني إلى جنوب إيطاليا (8 كيلومترات) عبر اليونان (547 كيلومتر) وألبانيا (211 كيلومتر) والبحر الأدرياتيكي (105 كيلومتر) ومنها إلى أوربا الغربية.

يذكر أن ممر الغاز الجنوبي المؤلف من خطوط أنابيب جنوب القوقاز للغاز وأنابيب الغاز العابرة للأناضول وأنابيب الغاز العابرة للبحر الأدرياتيكي يوصف بأكبر مجموعة من سلسلة خطوط أنابيب الغاز التي يتم تطويرها عبر العالم حاليا. وسينقل هذا الممر البالغ طوله 3500 كم غاز أذربيجان من حقل "شاه دنيز 2" إلى أوروبا عبورا من خلال أراضي جورجيا وتركيا ومن المخطط في المرحلة الابتدائية نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب منه إلى تركيا.

ومن المتوقع أن تصرف أذربيجان حتى عام 2020م 1.2 مليار دولار من 5 مليارات دولار عامة. وتخطط أذربيجان صرف 278 مليون دولار هذا العام لمشروع تاب.

والمساهمات في مشروع "تاب" هن شركات بي بي (20%) ومؤسسة ممر الغاز الجنوبي (20%) وسنام (20%) وفلوكسيز (19%) و أينا غاز (16%) وأكسبو (5%).