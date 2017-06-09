لجنة الأسرة والمرأة تعلن حجم الوزن الصافي لسيدات الأعمال لمطلع العام الحالي
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤١]
باكو، 9 يونيو، أذرتاج
قالت هجران حسينوفا ان الوزن الصافي لسيدات الأعمال وصاحبات المشاريع كان 17 في المائة عام 2012م فبلغ 21 % لمطلع العام الجاري.
وأوضحت حسينوفا رئيسة اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل ان تنمية ريادة العمل للسيدات تخدم لخفض الفقر وزيادة نفوذ النساء اقتصاديا واجتماعيا وإزالة عدم التساوي بين الجنسين في المجتمع في كثير من الحالات.
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