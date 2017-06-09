    • / سياسة

    سياسة


    نسبة النساء في البرلمان الأذربيجاني تتزايد

    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 9 يونيو، أذرتاج

    قالت هجران حسينوفا رئيس اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل ان نسبة النساء في البرلمان الأذربيجاني عام 1990م كانت 3ر4 في المائة وعام 2000م عند 7ر10 في المئة وقد بلغت اليوم 8ر16 في المائة.

    وأضافت رئيسة اللجنة حسينوفا ان عدد النساء المنتخبات لعضوية البلديات عام 2009م ارتفع 5 مرات قياسا إلى الانتخابات السابقة ليصل إلى 7ر26 في المئة وبلغ 35 % هتك 2014م.

    AZERTAG.AZ :نسبة النساء في البرلمان الأذربيجاني تتزايد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٥‎٥‎]
    وزير الخارجية الأستوني يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان
    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٤٥‎]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه إلى كازاخستان
    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٥‎٥‎]
    لجنة اللاجئين تقرر إصلاح المنازل المنكوبة بالحريق
    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٥‎]
     بعثة خاصة للجمعية البرلمانية الأوروبية تزور تركيا
    نسبة النساء في البرلمان الأذربيجاني تتزايد