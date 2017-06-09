نسبة النساء في البرلمان الأذربيجاني تتزايد

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

قالت هجران حسينوفا رئيس اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل ان نسبة النساء في البرلمان الأذربيجاني عام 1990م كانت 3ر4 في المائة وعام 2000م عند 7ر10 في المئة وقد بلغت اليوم 8ر16 في المائة.

وأضافت رئيسة اللجنة حسينوفا ان عدد النساء المنتخبات لعضوية البلديات عام 2009م ارتفع 5 مرات قياسا إلى الانتخابات السابقة ليصل إلى 7ر26 في المئة وبلغ 35 % هتك 2014م.