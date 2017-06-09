عرض حكايات وقصص تركيا وكازاخستان وأوزبكستان ومصر في نهائي المسابقة المدرسية

خيردالان، 9 يونيو، أذرتاج

من المخطط لإقامة نهائيات المسابقة المدرسية للحكايات والقصص "لنُحي الحكايات" بين مدارس التعليم العالم بمحافظة أبشرون بمناسبة "عام التضامن الإسلامي" في أذربيجان وذلك لدى مركز خردالان الثقافي في 12 يونيو الحالي.

وأبلغت مراسلة أذرتاج ان نهائيات المسابقة المدرسية المنظمة من جانب مكتب الأطفال الجمهورية باسم فروع الدين كوجرلي وفرع أبشرون للتعليم العام تستمع إلى حكايات وقصص من أذربيجان وتركيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان ومصر.

وقالت المكتبة في بيان ان غرض تنظيم هذه الفعاليات يستهدف تعريف التلاميذ ثقافة الدول الإسلامية وعاداتها وتقاليدها وفنونها الشعبية وحكاياتها وقصصها بما يخدم لتنشئتهم في روح الشجاعة والذكاء وحب الوطن واحترام الآخرين والتثقيف العام.

وتعرض يوم النهائيات كتب ونتاجات يدوية تحتوي صور القصص والحكايات للبلدان الإسلامية في بهو المركز أيضا.