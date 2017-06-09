بذر 2300 هيكتار من الحقول في طاشكسان
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
طاشكسان، 9 يونيو، أذرتاج
قالت هيئة الإحصاء بمحافظة طاشكسان في بيان 2300 هيكتار من الحقول في المحافظة مزروعة في النصف الأول من العام الجاري.
وجاء في بيان الهيئة ان 1308.4 هيكتار مزروعة بالبطاطس و823 هيكتار بالحبوب.
كما زرعت على 103.5 هيكتار أنواع الخضروات و4 هيكتارات من الذرة و57 هيكتارا أنواع العشب والعلف ذات السنة او متعددة السنوات.
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