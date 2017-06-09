انطلاق اجتماع القمة الـ17 لمنظمة شانخاي للتعاون في أستانا

أستانا، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انطلق اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون اليوم في العاصمة الكازاخية أستانا.

تشارك في اجتماع القمة قادة البلدان الأعضاء في المنظمة - رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس جمهورية قيرغيزستان ألمازبيك أتامباييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية طاجيكستان إمومالي رحمون ورئيس جمهورية أوزبكستان شافكت ميرزيويف وزعماء الدول المراقبة في المنظمة - الرئيس الأفغاني محمد أشرف غاني ورئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو ورئيس منغوليا تشياغين البجدورج ونائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور.

ومن المقرر أن تناقش مسائل توسيع الأمن والتعاون في اجتماع رؤساء الدولة. كما سيتم المناقشات حول مختلف أوجه التعاون وتطوير العلاقات الإنسانية وضمان الأمن الإقليمي وتعميق التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي والقضايا الدولية الموضعية.

ومن المنتظر أن توقع على مذكرة أستانا وغيرها من الاتفاقات ذات الأهمية.

سيتم توقيع مذكرة لانضمام الهند وباكستان إلى المنظمة.

يذكر أنه تم تأسيس اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001. الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان عضوة في المنظمة. تتمتع أذربيجان بصفة "شريك".