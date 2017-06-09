مواصلة التدريبات المشتركة للقوات الخاصة الأذربيجانية والتركية والجورجية

باكو، 9 يونيو (أذرتاج).

تستمر تدريبات مشتركة للقوات الخاصة الأذربيجانية والتركية والجورجية "نسر القوقاز" في جورجيا وذلك بناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين وزراء دفاع البلدان الثلاثة.

أفادت اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات ستنتهي في 14 يونيو.