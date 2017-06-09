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    مشروع ميناء باكو قادر على نقل مليون حاوية و25 مليون طن من الشحن سنويا

    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٩]

    باكو، 9 يونيو، أذرتاج

    قال طاهر ممدوف مدير إدارة الرقابة الداخلية والمراجعة بوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الاذربيجاني ان ميناء باكو التجاري البحري الدولي سيقدر اثر استكمال تنفيذ المشروع على نقل مليون حاوية و25 مليون طن من الشحن الجاف سنويا.

    وأضاف ممدوف في كلمة ألقاها في حلقة نقاش باسم "النقل واللوجستية" جرت على هامش الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنظم الامس الخميس في باكو ان تنفيذ مشروع ميناء باكو التجاري البحري الدولي الذي يجري إنشاؤه حاليا في قصبة الات مخطط لاجرائه في 3 مراحل ويستطيع الميناء في نهاية المرحلة الأولى نقل ما لا يقل عن 10 ملايين طن من الشحن و50 الف وحدة من الحاويات كبيرة الحجم وفي المرحلتين القادمتين يخطط ابلاغ قدرات الميناء مستوى يضمن نقل 25 مليون طن من الشحن الجاف ومليون حاوية.

    AZERTAG.AZ :مشروع ميناء باكو قادر على نقل مليون حاوية و25 مليون طن من الشحن سنويا
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