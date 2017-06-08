الوزير: حصة الاتحاد الأوروبي في تبادل التجارة الخارجية الأذربيجاني تزداد

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف وزير الاقتصاد الأذربيجاني ان الاتحاد الأوروبي شريك تجاري خارجي رئيسي لأذربيجان.

وأضاف مصطفايف في كلمة ألقاها في الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنظم الأمس الخميس في باكو ان حصة الاتحاد الأوروبي في تبادل التجارة الخارجية الأذربيجاني في العام المنصرم كانت 35 في المئة وارتفعت إلى 38 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.