الوزير: حصة الاتحاد الأوروبي في تبادل التجارة الخارجية الأذربيجاني تزداد
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٣٢]
باكو، 9 يونيو، أذرتاج
قال شاهن مصطفايف وزير الاقتصاد الأذربيجاني ان الاتحاد الأوروبي شريك تجاري خارجي رئيسي لأذربيجان.
وأضاف مصطفايف في كلمة ألقاها في الملتقى التجاري الثالث بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنظم الأمس الخميس في باكو ان حصة الاتحاد الأوروبي في تبادل التجارة الخارجية الأذربيجاني في العام المنصرم كانت 35 في المئة وارتفعت إلى 38 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٣]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٣٥]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٣]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٢٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٠٨]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥٩]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٥٥]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١١:٤٣]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٩]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٤٥]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤١]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٣٧]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
٠١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٢]
٠٤.٠٥.٢٠١٧ [١٦:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٤]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]
٣١.٠٥.٢٠١٧ [٢١:٣٨]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠١٧ [١٨:١٨]
١١.٠٥.٢٠١٧ [٢٠:٥٣]
٢٨.٠٢.٢٠١٧ [١٧:٤٦]
١٦.٠٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٧ [٢١:٠٦]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٧]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٦]
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٠٥]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٣٣]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٥]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠١]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٢]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٠٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك