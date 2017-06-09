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    البيئة تؤكد حد أذربيجان على تخفيض الغابات وتزيد مساحتها ومن خلال المحميات

    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٥‎]

    باكو، 9 يونيو، أذرتاج

    قال فردوسي علييف نائب وزير البيئة والثروات الطبيعية ان أذربيجان من البلاد النادرة التي تمكنت من الحد على نزعات تخفيض مساحات الغابات ومن زيادتها أيضا.

    وأوضح علييف ان حجم الغابات في البلد ازداد قدر 5ر2 مرتين خلال 15 سنة أخيرة من 4700 هيكتار إلى 10 الاف و500 هيكتار سنويا من خلال غرس 10 الاف شجرة لتصل مساحات مكسوة بالغابات في البلد إلى 2ر12 في المائة من 4ر11 %.

    وتناول نائب وزير البيئة الأعمال المنفذة في تحسين البيئة مفيدا ان البلد فيه مناطق طبيعية محمية خاصة تبلغ مساحتها 893 الف هيكتار عامة ومن ضمنها 9 متنزهات وطنية و35 محمية طبيعية.

    AZERTAG.AZ :البيئة تؤكد حد أذربيجان على تخفيض الغابات وتزيد مساحتها ومن خلال المحميات
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